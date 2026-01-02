Padre 16enne ferito a Crans-Montana 'lo stanno operando al Niguarda'

MILANO, 02 GEN - "Mio figlio sta male, però sta bene perché è vivo e questa è la cosa più importante per noi". Lo ha detto Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei due sedicenni ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo la strage di Crans-Montana, parlando con la stampa fuori dal blocco ospedaliero dove è ricoverato il figlio. "Ha ustioni sul 30-40% del corpo. Ringraziando il cielo ha ustioni sulle braccia e sulla schiena e sui capelli - ha aggiunto -. È stato colpito dalle fiamme mentre scappava dal locale. Ci ho parlato mentre lo soccorrevo insieme ad altre due persone che ho portato giù in ospedale". Manfredi è in coma "lo stanno operando" ha spiegato. "Quando sono andato a prendere mio figlio, dopo lo scoppio dell'incendio, mi ha detto, 'papà sto male, non so come fare, sto malissimo, mi fanno male le mani' - ha raccontato ancora -, aveva le mani come le foto della bambina del Vietnam, per intenderci. E tutti quanti avevano le mani così, le ragazze stavano purtroppo peggio perché avevano la gonna con le calze mentre i ragazzi avevano i jeans e quindi proteggevano le gambe". "Mi ha detto che a un certo punto qualcuno ha urlato fuoco nella zona del bar, come avete visto in tutti quanti i video - ha ricordato -. Da lì il fuoco si è diramato in una maniera impressionante e velocissima". Al momento sono tre amici di suo figlio che non si trovano, "che erano con lui quella sera", fra di loro Riccardo Minghetti, giovane romano i cui familiari sono a Crans "e stanno aspettando, sperano ancora che Riccardo sia tra i feriti non riconoscibili e vi assicuro che c'erano tanti feriti che non erano riconoscibili".