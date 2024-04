Padova lancia consultazione per statua femminile 'che non c'è'

PADOVA, APR 29 - Padova invita la cittadinanza a "candidare" figure femminili a cui dedicare una statua di donna in città, dopo numerose istanze giunte all'amministrazione, in particolare sulla presenza di sole statue di maschi in Prato della Valle, la grande piazza cittadina. L'iniziativa è stata presa dall'assessore comunale alla Cultura, Andrea Colasio, che ha firmato un avviso pubblico alla cittadinanza. Il Comune, dopo due deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ha istituito una "Commissione consultiva per la realizzazione e collocamento di nuovi monumenti scultorei dedicati a figure particolarmente significative per la storia e la cultura della Città di Padova". A essa verranno indirizzate le candidature e verrà avviato un pubblico dibattito finalizzato a individuare la personalità femminile a cui dedicare la statua. Si sta definendo con la Soprintendenza la localizzazione dell'area in cui collocare la statua. Le candidature vanno accompagnate da una nota di presentazione di massimo 5.000 battute e vanno presentate entro il 30 giugno prossimo.