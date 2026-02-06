Giornale di Brescia
Otto condanne per le violenze degli agenti nel carcere di Torino

TORINO, 06 FEB - Si è concluso con otto condanne per gli agenti della polizia penitenziaria il processo di primo grado sulle presunte violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Sette condanne sono per il reato di tortura, una per rivelazione di atti d'ufficio. Gli imputati prosciolti sono sei, tra prescrizioni e formule di non aver commesso il fatto. Il procedimento riguardava episodi che si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2019 nel padiglione C, area destinata ai detenuti ristretti per reati di natura sessuale. La pena più alta inflitta è stata di tre anni e quattro mesi di reclusione, la più bassa di due anni e otto mesi.

