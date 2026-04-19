Otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana

NEW YORK, 19 APR - Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Louisiana. Anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. La natura dell'episodio è stata descritta come "violenza domestica" dalla polizia, secondo cui un totale di 10 persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco, su una scena del crimine che ha coinvolto diversi luoghi. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di stamattina e le vittime hanno un'età compresa tra uno e circa 14 anni. Alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato.