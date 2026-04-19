Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana

AA

NEW YORK, 19 APR - Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Louisiana. Anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. La natura dell'episodio è stata descritta come "violenza domestica" dalla polizia, secondo cui un totale di 10 persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco, su una scena del crimine che ha coinvolto diversi luoghi. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di stamattina e le vittime hanno un'età compresa tra uno e circa 14 anni. Alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario