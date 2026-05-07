Otto anni dopo tragedia del Morandi Alpini rendono omaggio al Memoriale

GENOVA, 07 MAG - Uno dei motivi per cui Genova si è candidata a ospitare la 97esima Adunata nazionale degli alpini è perché le "penne nere", all'indomani del crollo di Ponte Morandi, risposero alla chiamata dell'allora sindaco Marco Bucci per dare una mano con servizi di protezione civile e il supporto di volontari. In ricordo di quell'intervento, l'Associazione Nazionale Alpini oggi ha reso omaggio alle vittime del disastro con una cerimonia all'interno del Memoriale in lungoargine Polcevera: un momento di raccoglimento, culminato con un "silenzio" e la deposizione di una corona di fiori. Alla cerimonia anche le autorità, il presidente del consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il presidente del consiglio comunale di Genova Claudio Villa, il consigliere nazionale dell'Ana Maurizio Pinamonti, presidente dell'adunata nazionale 2026, il vicepresidente nazionale dell'Ana Severino Bassanese, oltre a una rappresentanza dei familiari delle vittime. Si è trattato del primo momento istituzionale anche se il via ufficiale sarà domattina, venerdì 8 maggio, alle 9 prenderà con l'alzabandiera del tricolore in Piazza De Ferrari.