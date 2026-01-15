Giornale di Brescia
Osteopata condannato a 20 anni per violenze sui pazienti minorenni

BRESCIA, 15 GEN - È stato condannato a 20 anni di carcere un osteopata 52enne di origini albanesi, residente a Bologna, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi pazienti, alcuni dei quali minorenni, per episodi avvenuti durante trattamenti svolti in Franciacorta nel Bresciano. Nel corso del processo davanti alla Corte d'assise di Brescia presieduta da Roberto Spanó l'imputato ha sempre respinto le accuse, fornendo una propria versione dei fatti e sostenendo di non riuscire a spiegarsi perché persone diverse, in momenti differenti, abbiano denunciato presunti abusi. "Non ho fatto nulla di quanto mi viene contestato" ha ribadito anche nell'ultima udienza, difendendo la correttezza delle sue pratiche.

