Osservatorio Carlo Lombardi per Ediland Meeting

ROMA, 13 NOV - Il Consiglio Direttivo dell'Osservatorio Tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione "Carlo Lombardi", l'Ente bilaterale paritetico aziende-sindacati previsto dal contratto di lavoro poligrafico, ha confermato la collaborazione insieme ad ASIG e FIEG dell'edizione 2026 di Ediland Meeting, la conferenza annuale dell'industria editoriale e della stampa italiana, che si terrà il 16 e 17 giugno, a Bologna. L'evento, ormai da quasi trent'anni, è l'appuntamento più importante per tutti i professionisti dell'editoria e della stampa italiana con la presenza di grandi e piccoli editori, stampatori, fornitori del mercato editoriale e cartaceo, nonché delle organizzazioni sindacali nazionali. Come ogni anno, anche per il 2026, l'Osservatorio presenterà, in occasione di Ediland Meeting, il proprio Rapporto annuale sull'industria dei quotidiani in Italia. Nelle prossime settimane saranno pubblicate sul sito www.ediland.it ulteriori informazioni relative all'evento. Nella stessa riunione del Consiglio sono state confermate, per il 2026, le cariche dell'Osservatorio. Nel Consiglio Direttivo, per Fieg sono stati designati Alessandro Barberi, Fabrizio Di Rosario e Stefano Scarpino; per Asig, Paolo Polidori, Mirco Comin e Alberto Vescovi. La Slc-Cgil ha designato Giulia Guida e Andrea Lumino; la Fistel-Cisl Paolo Gallo e Nicola Pellicano, la Uil Comunicazione Roberto Retrosi e Alessandra Tommasini. Il nuovo Consiglio Direttivo ha confermato nella carica di Presidente dell'Osservatorio Paolo Polidori; Paolo Gallo per la carica di Vicepresidente e Roberto Retrosi per la carica di Tesoriere.