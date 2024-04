Ossa umane in un bosco, indaga la polizia a Bologna

BOLOGNA, 29 APR - La polizia di Bologna ha avviato indagini per dare una identità ad alcuni resti umani trovati in un'area boschiva in via Vallescura, sui colli della città. Si tratta di 13 parti di scheletro umano, in parte posizionate vicino ad alcuni tronchi di albero caduti. Nei pressi sono state rinvenute anche una sciarpa e, a distanza di circa 10 metri, una scarpa da trekking. Gli agenti hanno raggiunto il bosco nella giornata di ieri, a seguito della segnalazione di una donna il cui figlio, il giorno precedente, durante una passeggiata in compagnia di un amico aveva notato un teschio e alcune ossa, presumibilmente umane. Sul posto, anche con l'aiuto dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso alcuni tronchi caduti e con il supporto di un medico legale, sono state effettivamente recuperate 13 parti di scheletro umano. L'area è stata cinturata e i resti sottoposti a sequestro, per la successiva custodia presso il Deposito di Osservazione Salme di Bologna. Da una prima analisi - spiega la polizia - le ossa apparterrebbero a un uomo di età superiore a 50 anni, deceduto in un periodo anteriore agli ultimi tre anni. Gli investigatori hanno ascoltato alcuni residenti della zona e anche i proprietari di una clinica poco lontano, specializzata in malattie psichiatriche e del sistema nervoso, per capire se i resti possano essere attribuiti a una persona scomparsa di recente. Per il momento, non sono stati raccolti elementi utili all'identificazione.