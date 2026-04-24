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Ospedale voluto da San Pio compie 70 anni, arriva il cardinale Parolin

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FOGGIA, 24 APR - Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il 70esimo anniversario dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale voluto e fondato da San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo (Foggia). Previsto un corteo con l'urna della reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il pronao di Casa Sollievo della Sofferenza e dallo stesso punto esatto dal quale, 70 anni prima, Padre Pio lesse il discorso inaugurale e venne celebrata la Santa Messa, il segretario di Stato Pietro Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica che sarà animata dal Coro Sant'Agnese in piazza Navona diretto dal maestro Paolo Teodori.

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