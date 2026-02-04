Ospedale San Pio, 'falsi post su cure miracolose contro il diabete'

SAN GIOVANNI ROTONDO, 04 FEB - Cure miracolose contro il diabete sarebbero state pubblicizzate da falsi post dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) pubblicati sui social. A segnalare i messaggi ingannevoli è il portale ufficiale dell'ospedale di San Pio che invita a "diffidare dagli annunci miracolistici". I post, non visibili nella cronologia della pagina che li ha pubblicati, ma tutt'ora in circolazione, annunciano testualmente che "la Casa Sollievo della Sofferenza libererà l'Italia dal diabete entro il 2026 in soli 30 giorni" e che "gli endocrinologi dell'Opera Padre Pio hanno presentato un protocollo innovativo per la cura del diabete". "I post, abbinati ad una immagine prelevata dal portale web dell'ospedale - si legge sul portale di Casa Sollievo - reindirizzano, cliccandoci sopra, su un sito di e-commerce per la vendita di prodotti. Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è totalmente estranea alla pubblicazione di quei contenuti, alla loro diffusione, e alla produzione/distribuzione dei prodotti promossi dal sito di e-commerce". L'ospedale di San Pio invita, quindi, a "verificare l'autenticità del messaggio, affidarsi al proprio medico curante specialista per la cura del diabete e di ogni altra patologia e segnalare il post fraudolento". Casa Sollievo annuncia anche "l'intenzione di adire le vie legali nei confronti di coloro che utilizzando indebitamente il nome dell'ospedale".