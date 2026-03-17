Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Osapp, detenuto si toglie la vita nel carcere di Torino

AA

TORINO, 17 MAR - Un detenuto italiano di 62 anni si è tolto la vita nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il fatto è avvenuto ieri, intorno alle 18.30, al piano terra del blocco E, dove l'uomo si è suicidato impiccandosi. A darne notizia è il sindacato Osapp, che parla dell'ennesimo episodio all'interno dell'istituto torinese e torna a denunciare le criticità del sistema penitenziario. "Da tempo - dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell'Osapp - denunciamo la crescente gravità delle criticità del sistema di cui il carcere di Torino è, nella maniera più negativa, una delle punte di diamante". "Ci auguriamo che, anche in questa occasione, le responsabilità relative alla gestione e alla vigilanza del detenuto non ricadano sul personale bensì sulle gravi disattenzioni di un apparato in cui la già provata e numericamente insufficiente Polizia Penitenziaria rappresenta solo l'ultimo e più debole anello della catena di comando e che, quindi, investono i livelli superiori dell'Amministrazione penitenziaria", conclude Osapp.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario