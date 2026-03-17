Osapp, detenuto si toglie la vita nel carcere di Torino

TORINO, 17 MAR - Un detenuto italiano di 62 anni si è tolto la vita nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il fatto è avvenuto ieri, intorno alle 18.30, al piano terra del blocco E, dove l'uomo si è suicidato impiccandosi. A darne notizia è il sindacato Osapp, che parla dell'ennesimo episodio all'interno dell'istituto torinese e torna a denunciare le criticità del sistema penitenziario. "Da tempo - dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell'Osapp - denunciamo la crescente gravità delle criticità del sistema di cui il carcere di Torino è, nella maniera più negativa, una delle punte di diamante". "Ci auguriamo che, anche in questa occasione, le responsabilità relative alla gestione e alla vigilanza del detenuto non ricadano sul personale bensì sulle gravi disattenzioni di un apparato in cui la già provata e numericamente insufficiente Polizia Penitenziaria rappresenta solo l'ultimo e più debole anello della catena di comando e che, quindi, investono i livelli superiori dell'Amministrazione penitenziaria", conclude Osapp.