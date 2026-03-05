Osa e Cambiare Rotta 'guerra alla guerra, non ci arruoliamo'

ROMA, 05 MAR - "Mentre i ministri Valditara e Bernini distruggono scuola e università sul solco di riforme approvate dai governi precedenti, il ministro della difesa Crosetto parla di reintrodurre la leva militare. Per giovani e studenti si prepara questo futuro di povertà e precarietà, di guerra come unico orizzonte. Il referendum giustizia del 22-23 marzo non è che un passaggio in questa stretta autoritaria all'interno, funzionale all'economia di guerra, al riarmo, alla partecipazione e al sostegno ad operazioni militari all'esterno - da Gaza all'Habana passando per Caracas. Non ci stiamo". Ad affermarlo sono gli studenti di Osa e Cambiare Rotta che oggi si mobiliteranno contro la leva militare, "che vedrà in prima fila gli studenti tedeschi in sciopero". Le due sigle, che si preparano al corteo nazionale del 14 marzo per il 'No sociale' al referendum e al governo Meloni e all'appuntamento 'War on war' del 21 marzo a Milano, sarà oggi in piazza nei pressi del Ministero della Difesa a piazzale Flaminio alle 15:30.