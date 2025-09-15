Orso si aggira nel Pordenonese e danneggia arnie

TRIESTE, 15 SET - Un orso è stato avvistato di notte aggirarsi nella zona del comune di Clauzetto (Pordenone) e avrebbe anche danneggiato alcune arnie per procurarsi miele. L'avvistamento è stato segnalato al quotidiano friulano Messaggero Veneto, che ha informato il sindaco. L'avvistamento - da parte di un automobilista - risale ad alcune notti fa ma la notizia si è appresa soltanto oggi. L'animale si è aggirato nella zona e poi si sarebbe diretto lungo il sentiero che collega Vito d'Asio e Clauzetto dove, appunto, avrebbe causato danni consistenti ad alcune arnie. Sul caso è intervenuto anche il sindaco, Giuliano Cescutti, come riporta il Messaggero Veneto: "È inutile creare allarmismi particolari" ma "è una situazione che deve essere tenuta sotto controllo". L'orso "copre lunghe distanze e in questi territori è presente dal 1991. Negli ultimi 50 anni, il progressivo abbandono di queste zone ha comportato anche la presenza di animali che prima non c'erano". Il tema sarà oggetto di dibattito in un convegno con esperti che si terrà a ottobre.