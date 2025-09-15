Giornale di Brescia
Orso si aggira nel Pordenonese e danneggia arnie

epa12027954 One of the two bears spotted near a popular trail leading to the lower station of the cable car to Kasprowy Wierch, in the Kuznice area of Zakopane, southern Poland, 12 April 2025. Tatra National Park notes that this is another sign of spring predator activity in the Tatras and urges caution. EPA/GRZEGORZ MOMOT POLAND OUT
TRIESTE, 15 SET - Un orso è stato avvistato di notte aggirarsi nella zona del comune di Clauzetto (Pordenone) e avrebbe anche danneggiato alcune arnie per procurarsi miele. L'avvistamento è stato segnalato al quotidiano friulano Messaggero Veneto, che ha informato il sindaco. L'avvistamento - da parte di un automobilista - risale ad alcune notti fa ma la notizia si è appresa soltanto oggi. L'animale si è aggirato nella zona e poi si sarebbe diretto lungo il sentiero che collega Vito d'Asio e Clauzetto dove, appunto, avrebbe causato danni consistenti ad alcune arnie. Sul caso è intervenuto anche il sindaco, Giuliano Cescutti, come riporta il Messaggero Veneto: "È inutile creare allarmismi particolari" ma "è una situazione che deve essere tenuta sotto controllo". L'orso "copre lunghe distanze e in questi territori è presente dal 1991. Negli ultimi 50 anni, il progressivo abbandono di queste zone ha comportato anche la presenza di animali che prima non c'erano". Il tema sarà oggetto di dibattito in un convegno con esperti che si terrà a ottobre.

