Orsini, 'il referendum? Invitiamo a partecipare al voto'

MODENA, 13 MAR - 'Il referendum? Confindustria non partecipa a dibattiti partitici. Il nostro compito è rappresentare i problemi e le esigenze delle imprese italiane. Invitiamo però tutti i cittadini a partecipare al voto, perché la partecipazione è sempre un segnale di responsabilità verso il Paese'. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine di un evento a Modena, parla così dell'atteggiamento dell'associazione degli industriali nel voto del 22-23 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia. 'Per le imprese - aggiunge Orsini - sono fondamentali la stabilità delle regole, la certezza del diritto e un quadro normativo chiaro. Tutto ciò che va nella direzione di rafforzare questi elementi rappresenta un passo avanti importante per la competitività del sistema produttivo italiano'.