Oro sopra i 4.500 dollari in Asia sull'onda del taglio dei tassi Usa

(ANSA-AFP) - HONG KONG, 24 DIC - I prezzi dell'oro hanno superato i 4.500 dollari negli scambi asiatici, sull'onda dell'ottimismo che la Federal Reserve continuerà a tagliare i tassi di interesse il prossimo anno e delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. Il metallo prezioso ha raggiunto un picco di 4.519,78 dollari, prolungando un rally che lo ha visto aumentare di oltre il 70% dall'inizio del 2025. (ANSA-AFP).

