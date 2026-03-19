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Italia e Estero

Organizzazione marittima internazionale chiede corridoio sicuro a Hormuz

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LONDRA, 19 MAR - L'Organizzazione Marittima Internazionale (Imo) ha approvato una dichiarazione in cui i Paesi aderenti chiedono l'apertura di "un corridoio navale sicuro" per il traffico commerciale attraverso lo strategico Stretto di Hormuz, chiuso in larga parte ai transiti dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. La dichiarazione è stata approvata dai Paesi membri del consiglio dell'Imo, incontratisi ieri e oggi a Londra per una riunione di emergenza incentrata sulle conseguenze dello scenario bellico nel Golfo. Teheran fa parte dell'Organizzazione, ma non del Consiglio.

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