Ore decisive per Wikie e Keijo, le orche di Marineland Antibes

ROMA, 12 FEB - Sono ore decisive per Wikie e Keijo, la coppia di orche madre e figlio nate nelle vasche del parco Marineland Antibes, e lasciate nello stabilimento nonostante la chiusura, nel gennaio 2025: lunedì il governo francese, le organizzazioni per il benessere degli animali e Marineland Antibes si riuniranno per stabilire quale sarà il loro destino, secondo quanto scrive il Guardian. Abituate agli spettatori, ora sono perlopiù sole e si lasciano galleggiare sulla superficie dell'acqua, secondo un rapporto disposto dal tribunale e pubblicato lo scorso aprile. Dal 2021, anno in cui è stata approvata una legge francese che vieta la detenzione di cetacei in cattività, il destino di Wikie e Keijo è stata oggetto di ripetuti dibattiti. A Marineland Antibes ci sono anche 12 delfini tursiopi, ma è stato stabilito che questi rimarranno nel parco, fino a quando non sarà pronta una nuova struttura allo zoo di Beauval, nel nord del Paese.