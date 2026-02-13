Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ordini avvocati svizzeri condannano aggressione ai legali dei Moretti

AA

TORINO, 13 FEB - I presidenti dell'ordine degli avvocati di Vaud, Vallese e Ginevra condannano con la più grande fermezza gli attacchi verbali e fisici, così come le minacce contro gli avvocati della difesa nel quadro del procedimento sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Ieri infatti si è verificato un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo e i coniugi Moretti, accompagnati dai propri avvocati e dalla polizia, pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica, davanti all'aula universitaria in cui si svolgeva l'audizione. In una nota riportata dall'agenzia di stampa svizzera Ats, i presidenti dei tre ordini aggiungono che questi atteggiamenti "compromettono la loro integrità, indeboliscono l'istituzione giudiziaria e mettono a repentaglio il diritto fondamentale alla difesa". Ricordano inoltre che i legali "non devono essere assimilati alla causa dei loro clienti e devono essere protetti quando sono minacciati nell'esercizio del loro mandato". Il clima venutosi a creare attorno al caso, segnato da una mediatizzazione particolarmente intensa, secondo i tre presidenti contribuisce ad alimentare tensioni. Nella nota si ricorda che gli avvocati sono tenuti ai doveri di esemplarità e dignità, in particolare nelle prese di posizione pubbliche e che la loro missione si svolge principalmente nei tribunali e non sui media. È indispensabile - concludono - che tale procedura si svolga in un clima sereno, nel rispetto delle vittime, dei loro cari e dei diritti di tutte le parti. "Solo così la giustizia potrà adempiere pienamente la sua missione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario