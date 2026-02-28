Ordinanza per difendere zona di Ansedonia dove i gheppi nidificano

ORBETELLO (GROSSETO), 28 FEB - A partire dall'1 marzo 2026 torna in vigore l'ordinanza del sindaco del Comune di Orbetello (Grosseto) a tutela della nidificazione dei gheppi (falco tinnunculus), che interdice l'area interessata in località Ansedonia per favorire la riproduzione dei volatili. L'ordinanza vieta l'accesso all'area nei pressi dell'anfiteatro naturale esterno all'ingresso dello Spacco della Regina perché i gheppi potrebbero essere scoraggiati dalla presenza di attività umane. L'ordinanza è arrivata dopo il sollecito ricevuto dall'Ente da parte del presidente del Wwf della provincia di Grosseto. "L'amministrazione - spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti - ha rinnovato con convinzione la misura che ha portato alla nidificazione della specie che, con nostra soddisfazione, ha portato buoni risultati. Da parte nostra cerchiamo di promuovere la tutela delle specie animali presenti sul territorio e la presenza di piccoli esemplari di gheppi può essere anche fonte di notevole attrazione turistica in particolar modo nel periodo estivo, perciò abbiamo ritenuto di accogliere l'istanza presentataci dal Wwf e da Occhio in Oasi". I rappresentanti delle associazioni ambientaliste interessate all'evento, come Wwf, Legambiente, l'associazione Occhio in Oasi, sono autorizzati a presidiare l'area, dove necessario. La polizia municipale è incaricata delle verifiche circa il rispetto della disposizione.