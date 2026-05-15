Ordigno per scardinare cassaforte biglietteria stazione, due locali devastati

RIPOSTO, 15 MAG - Hanno utilizzato una bomba carta per scassinare la cassaforte della biglietteria automatica della stazione ferroviaria di Giarre, nel Catanese, ma l'assalto, compiuto la notte scorsa, è fallito e l'esplosione dell'ordigno ha devastato due sale, quella dove era stato piazzato e quella d'attesa per i passeggeri, rendendole inagibile. Dopo la deflagrazione i banditi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti agenti della Polfer di Catania che hanno avvito le indagini. Sono stati eseguiti i primi rilievi e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione.