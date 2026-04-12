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Orban vota, 'sono qui per vincere, la scelta del popolo va rispettata'

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BUDAPEST, 12 APR - "Sarà la mia ultima elezione? Sono giovane, non è la mia ultima elezione. Sono qui per vincere". Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, parlando alla stampa subito dopo aver votato a Budapest. "La decisione del popolo deve essere rispettata", ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti. Interpellato sull'ipotesi di congratularsi con il rivale Peter Magyar in caso di sconfitta, ha replicato: "Congratularmi? Lo faccio sempre, ci sono regole civili".

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