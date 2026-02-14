Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Orban, 'spazzeremo via le pseudo organizzazioni civili e giornalisti'

AA

BUDAPEST, 14 FEB - Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha promesso di continuare la sua offensiva contro "organizzazioni pseudo-civili, giornalisti, giudici e politici comprati", contando su una vittoria alle elezioni parlamentari di aprile e affermando che il lavoro è solo "a metà". "La macchina oppressiva di Bruxelles è ancora in funzione in Ungheria: la spazzeremo via dopo aprile", ha dichiarato il leader nazionalista nel suo discorso annuale sullo stato della nazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUDAPEST

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario