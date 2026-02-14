Orban, 'spazzeremo via le pseudo organizzazioni civili e giornalisti'

BUDAPEST, 14 FEB - Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha promesso di continuare la sua offensiva contro "organizzazioni pseudo-civili, giornalisti, giudici e politici comprati", contando su una vittoria alle elezioni parlamentari di aprile e affermando che il lavoro è solo "a metà". "La macchina oppressiva di Bruxelles è ancora in funzione in Ungheria: la spazzeremo via dopo aprile", ha dichiarato il leader nazionalista nel suo discorso annuale sullo stato della nazione.