Orban, 'sarò a Washington all'inaugurazione del Board of Peace per Gaza'

BRUXELLES, 07 FEB - "Ieri sera ho ricevuto un invito" da Donald Trump: "tra due settimane ci incontreremo di nuovo a Washington, perché ci sarà la riunione inaugurale del board of peace per Gaza". Lo ha riferito il premier ungherese Viktor Orban durante un comizio elettorale a Szombathely, confermando l'annuncio della sua missione negli Stati Uniti diffuso in precedenza dal suo portavoce. Orban ha sottolineato l'importanza per Budapest di mantenere relazioni equilibrate con tutte le principali potenze mondiali. "La sicurezza dell'Ungheria - ha affermato - si basa sulla pace, sulla preparazione e sull'indipendenza del processo decisionale".