Orban, per rilanciare economia basta aiuti Ue a Kiev e giù prezzi energia

BILZEN (RIJKHOVEN), 12 FEB - "Cosa è meglio per il business? Primo, la pace. Secondo, non inviate i vostri soldi a qualcun altro se ne avete bisogno per la vostra competitività. Quindi non inviate i soldi all'Ucraina. Terzo. Riducete e tagliate il più possibile il prezzo dell'energia". Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban arrivando al vertice informale dei leader europei.

BILZEN (RIJKHOVEN)

