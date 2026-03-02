Orban, 'nessun ostacolo al riavvio dell'oleodotto, Kiev ripristini il flusso'

BRUXELLES, 02 MAR - Le immagini satellitari confermano che "non vi sono ostacoli tecnici" al riavvio dell'oleodotto Druzhba, che porta il petrolio russo in Europa: lo afferma il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, in un video diffuso sui suoi canali social al termine di una riunione del governo sulla sicurezza nazionale. "Sulla base delle immagini satellitari e delle informazioni operative a nostra disposizione, è chiaro che l'oleodotto Druzhba è operativo" ha detto il premier, che ha fatto riferimento a un "rapporto dettagliato sull'attacco all'oleodotto e sulle sue condizioni". Secondo Orban, "l'attacco non ha interessato direttamente l'oleodotto pertanto non sussistono ostacoli tecnici al suo riavvio". Il primo ministro ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a "riavviare l'oleodotto Druzhba" e a "consentire l'ingresso agli ispettori ungheresi e slovacchi per porre fine alla controversia". "Manterremo le nostre contromisure finché gli ucraini non riprenderanno le spedizioni di petrolio" ha aggiunto. Orban ha reiterato le accuse a Kiev di voler ricattare Budapest, ma "l'Ungheria - ha avvertito - non si arrenderà e spezzerà il blocco petrolifero".