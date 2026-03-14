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Orban, 'l'Ue non può superare la crisi senza il petrolio russo'

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BRUXELLES, 14 MAR - "Siamo al diciannovesimo giorno del blocco petrolifero ucraino. Ai nostri esperti viene ancora negato l'accesso all'oleodotto dell'amicizia" Druzbha, "mentre Bruxelles continua a rifiutarsi di affrontare la realtà: l'Europa non può superare la crisi energetica senza il petrolio russo a basso costo, eppure le sanzioni restano in vigore". Lo ha detto il premier Viktor Orban in un video pubblicato sui social, tornando ad attaccare Bruxelles e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Domani marceremo per la pace. E' ora di respingere il ricatto ucraino: Zelensky non darà ordini qui", ha aggiunto.

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