Orban, 'l'Ue non può superare la crisi senza il petrolio russo'

BRUXELLES, 14 MAR - "Siamo al diciannovesimo giorno del blocco petrolifero ucraino. Ai nostri esperti viene ancora negato l'accesso all'oleodotto dell'amicizia" Druzbha, "mentre Bruxelles continua a rifiutarsi di affrontare la realtà: l'Europa non può superare la crisi energetica senza il petrolio russo a basso costo, eppure le sanzioni restano in vigore". Lo ha detto il premier Viktor Orban in un video pubblicato sui social, tornando ad attaccare Bruxelles e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Domani marceremo per la pace. E' ora di respingere il ricatto ucraino: Zelensky non darà ordini qui", ha aggiunto.