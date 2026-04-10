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Orban accusa l'opposizione, 'in atto complotto per manipolare il voto'

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BUDAPEST, 10 APR - L'opposizione "complotta con servizi di intelligence stranieri, senza fermarsi davanti a nulla" per "impadronirsi del potere". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in un video pubblicato su Facebook, accusando gli avversari a due giorni dal voto. L'opposizione sta portando avanti un "tentativo organizzato di usare il caos, la pressione e la demonizzazione internazionale per mettere in discussione la decisione del popolo ungherese", ha evidenziato Orban, denunciando "minacce di violenza" contro i suoi sostenitori, "accuse di brogli elettorali completamente inventate" e "manifestazioni pre-organizzate" prima dello spoglio.

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