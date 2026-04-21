Opposizioni sul dl sicurezza, ora chiarezza, si convochi la conferenza dei capigruppo

ROMA, 21 APR - "Non siamo disponibili ad iniziare i lavori senza chiarezza. A difesa delle istituzioni chiediamo di convocare la conferenza dei capigruppo" per fare "chiarezza su come" maggioranza e governo "intendono adempiere agli impegni che - crediamo - Mantovano si sia assunto ieri" al Colle sulla norma sui "rimpatri volontari". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga in Aula. Si sono uniti alla richiesta Più Europa, Avs e M5s. "Ci sarà questo emendamento?", ha chiesto il deputato di Avs Marco Grimaldi, rivendicando anche lui "una conferenza dei presidenti dei gruppi: chiediamo di fermarvi".