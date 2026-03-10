Opposizioni, Nordio in Aula, Bartolozzi non può restare

ROMA, 10 MAR - M5s, Avs, Pd e Iv in apertura della seduta della Camera hanno chiesto che il ministro della Giustizia Carlo Nordio riferisca sul caso Bartolozzi. "Chiediamo che Nordio venga a riferire sui provvedimenti che intende adottare nei confronti di Bartolozzi che ha pronunciato" parole "eversive" contro la magistratura, "che non si possono minimizzare", ha detto Valentina D'Orso del M5s. Anche Angelo Bonelli di Avs ha chiesto "una informativa urgente di Nordio perché le dichiarazioni del suo capo di gabinetto sono indecenti, inaudite. Facciamo fatica a comprenderle. E' come se il capo di gabinetto del ministro degli Interni dicesse che bisogna sbarazzarsi della polizia. Facciamo fatica a comprendere come Nordio ritegna che Bartolozzi debba rimanere al suo posto. Cosa nasconde? Credo che a questo punto ci sia qualcosa che il Parlamento non sa", ha affermato Angelo Bonelli. Per il dem Federico Gianassi, "come puo' il governo fare spallucce e girarsi dall'altra parte? Bartolozzi non puo' rimanere un secondo di più in quel luogo". Secondo Roberto Giachetti di Iv, che si è associato alla richiesta dell'informativa, "l'intergruppo per il sì" dovrebbe citare "per danni il capo di Gabinetto del ministro Nordio". "Chiediamo le dimissioni di un magistrato fuori ruolo, perché quella che vuole spazzare via la magistratura è un magistrato. Cominci ad andarsene lei!".