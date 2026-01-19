Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Opposizioni, Meloni venga in Aula per vertice sulla Groenlandia

AA

ROMA, 19 GEN - "I capigruppo del M5s-Pd-Avs-Iv-Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relativo ai dazi annunciati da Trump, le comunicazioni della presidente Meloni in Parlamento. I capigruppo fanno sapere di richiedere l'esame dell'atto di indirizzo con il quale il governo intende procedere in ambito Ue". Così in una nota i capigruppo di M5s, Pd, Avs, Italia viva, Azione e +Europa di Camera e Senato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario