Opposizioni lavorano a risoluzione unitaria contro Board of Peace

ROMA, 16 FEB - A quanto si apprende l'opposizione parlamentare sta lavorando ad una risoluzione unitaria contro l'ingresso in ogni forma dell'Italia nel Board of Peace che potrebbe anche essere allargata rispetto al nucleo Pd-M5s-Avs. Ci sarebbero contatti in corso anche con Iv e Più Europa. Anche Azione, che sarebbe stata sondata, è contraria alla partecipazione al Board of Peace ma ha preparato una sua risoluzione. Il documento dei calendiani, già pronto, impegna il governo "a non partecipare in nessuna forma alle riunioni del Board of Peace; a non legittimarne, neppure indirettamente, le attività". Altro obiettivo è che l'Italia operi "d'intesa con l'Unione europea e con gli altri partner internazionali perché gli obiettivi inizialmente indicati dal piano di pace per Gaza dopo la liberazione degli ostaggi - disarmo di Hamas, amministrazione transitoria di un comitato palestinese sotto la supervisione e il sostegno internazionale di un Board of Peace a guida statunitense, sviluppo e ricostruzione della Striscia, avvio del processo verso la costruzione di uno stato palestinese - non diventino un alibi per le mire affaristiche e predatorie di Donald Trump, dei suoi soci e dei suoi familiari".

