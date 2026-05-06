Opposizioni in Senato, sbloccare riforma Rai o non garantiamo i lavori commissione

ROMA, 06 MAG - Le opposizioni hanno scritto al presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, e a Claudio Fazzone, presidente della commissione competente per materia, per sbloccare l'iter del ddl di riforma della Rai. "Il 17 settembre 2025 il comitato ristretto della commissione Ambiente e Lavori pubblici ha adottato un nuovo testo, dopo di che non è accaduto più nulla", denunciano in una nota comune, ricordando che il nuovo testo del comitato ristretto "risulta tuttora fermo in attesa del parere della commissione Bilancio, che nonostante i ripetuti solleciti, non è stato ancora espresso". In assenza di risposte positive - si legge nella nota - la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin - le opposizioni "non garantiranno più un ordinato svolgimento dei lavori della commissione Bilancio".