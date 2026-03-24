Opposizioni in Consiglio Piemonte, Cirio revochi deleghe a Chiorino

TORINO, 24 MAR - Le opposizioni del Consiglio regionale del Piemonte hanno presentato una mozione per impegnare il presidente della giunta regionale, Alberto Cirio, a revocare le deleghe assegnate e la carica di vicepresidente della Regione a Elena Chiorino "per salvaguardare l'assoluta trasparenza e onorabilità dell'istituzione regionale". Le minoranze denunciano l'assenza di risposte oggi in aula sul caso coinvolge Chiorino (Fdi) - insieme, tra gli altri, al sottosegretario Delmastro - per la sua passata partecipazione alla srl della figlia di Mauro Caroccia (condannato per reati di mafia nell'ambito di un'indagine sul clan camorristico dei Senese) che gestisce un ristorante a Roma. La mozione è stata illustrata ai cronisti a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. Vista la situazione venutasi a creare, con le opposizioni che hanno disertato la capigruppo convocata per decidere in merito all'informativa sul caso Chiorino che Cirio ha proposto di affrontare in commissione legalità, resta al momento in dubbio il cerimoniale in programma con la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia in calendario oggi.