Opposizioni a La Russa, affrontare nodo Rai e far lavorare le commissioni

ROMA, 06 FEB - " I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a Palazzo Madama hanno inviato una lettera al presidente La Russa per chiedere di rivedere il calendario dei lavori d'Aula delle prossime settimane". E' quanto si legge in una nota. La richiesta - firmata da Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristofaro e Raffaella Paita - è quella di procedere con l'esame tra l'altro della riforma della governance della Rai e, più in generale, di consentire alle commissioni parlamentari di lavorare per recuperare "ritardi accumulati soprattutto" a causa della "lampante e crescente difficoltà delle forze politiche che compongono la maggioranza a trovare un'intesa parlamentare se non davanti alla richiesta di voti di fiducia su provvedimenti governativi".

