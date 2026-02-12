Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Opposizioni a Fontana, ddl immigrazione limita poteri ispettivi dei parlamentari

AA

"Scorrendo gli articoli del ddl sull'immigrazione approvato dal Cdm abbiamo appreso con sconcerto che c'è una norma volta a limitare i poteri ispettivi dei parlamentari all'interno delle strutture di detenzione per i migranti. Chiediamo un intervento del presidente della Camera per stralciare questa norma" che "limita una prerogativa parlamentare che trova il suo fondamento nel dettato costituzionale". Lo ha detto nell'Aula della Camera Riccardo Magi di +Europa. "I Cpr sono buchi neri del diritto e il governo vuole negare ai parlamentari la possibilità di verificare le condizioni in cui vengono detenute persone che non hanno commesso alcun reato", gli ha fatto eco Francesca Ghirra di Avs. Dal Pd è intervenuto Matteo Mauri secondo cui "di fatto viene limitato in modo molto significativa il diritto dei parlamentari di accedere ai Cpr e rendersi conto della situazione", "un fatto molto grave", "i presidenti delle Camere e mi rivolgo in particolare a Fontana devono difendere le prerogative democratiche dei parlamentari", serve "una marcia indietro", ha aggiunto il dem. Alfonso Colucci del M5s che ha chiosato: "Bisogna tutelare il diritto del Parlamento stesso".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario