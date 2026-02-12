Opposizioni a Fontana, ddl immigrazione limita poteri ispettivi dei parlamentari

"Scorrendo gli articoli del ddl sull'immigrazione approvato dal Cdm abbiamo appreso con sconcerto che c'è una norma volta a limitare i poteri ispettivi dei parlamentari all'interno delle strutture di detenzione per i migranti. Chiediamo un intervento del presidente della Camera per stralciare questa norma" che "limita una prerogativa parlamentare che trova il suo fondamento nel dettato costituzionale". Lo ha detto nell'Aula della Camera Riccardo Magi di +Europa. "I Cpr sono buchi neri del diritto e il governo vuole negare ai parlamentari la possibilità di verificare le condizioni in cui vengono detenute persone che non hanno commesso alcun reato", gli ha fatto eco Francesca Ghirra di Avs. Dal Pd è intervenuto Matteo Mauri secondo cui "di fatto viene limitato in modo molto significativa il diritto dei parlamentari di accedere ai Cpr e rendersi conto della situazione", "un fatto molto grave", "i presidenti delle Camere e mi rivolgo in particolare a Fontana devono difendere le prerogative democratiche dei parlamentari", serve "una marcia indietro", ha aggiunto il dem. Alfonso Colucci del M5s che ha chiosato: "Bisogna tutelare il diritto del Parlamento stesso".