Operazione Nas, sequestrati migliaia di farmaci e sostanze dopanti illegali

ROMA, 03 MAR - Migliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali sequestrati, oscurati siti web di vendita illegale di farmaci e 12 gruppi criminali colpiti solo in Italia, per un valore commerciale di tutti i sequestri di oltre 550.000 euro. Sono i risultati del filone italiano dell'operazione internazionale per il contrasto della criminalità farmaceutica 'Shield VI' condotta dal Comando Carabinieri Tutela della Salute (Nas) e Agenzia delle Dogane e Monopoli. L'attività investigativa, coordinata da Europol, ha visto la partecipazione di forze di polizia, agenzie delle dogane, organizzazioni antidoping e personalità del mondo giudiziario di 30 Paesi.

ROMA

