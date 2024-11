Operazione di sgombero di migranti dal Porto Vecchio Trieste

TRIESTE, 20 NOV - Sono cominciate questa mattina le operazioni di sgombero di migranti dal Porto vecchio che ormai da mesi occupano diverse strutture fatiscenti dell' antico scalo e l'area intorno all'uscita principale. Intorno alle 7 sono arrivati i primi mezzi della Protezione Civile, della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito e Polizia locale e Vigili del Fuoco. Per il momento le operazioni si sono concentrate sotto la tettoia dell' uscita del Porto Vecchio dove un centinaio di migranti dormono in sacchi a pelo, sotto tende da campeggio e su giacigli di fortuna. La situazione è tranquilla, le forze dell'ordine hanno fatto sistemare in fila i migranti per controllarne i documenti e la posizione. Successivamente le persone saranno sottoposte a un controllo sanitario e poi probabilmente trasferite altrove. Si tratta di una seconda grande operazione di sgombero dopo quella dello scorso 21 giugno quando fu liberato il cosiddetto Silos, che si trova a pochi metri. Da allora i migranti sono stati portati in strutture specifiche fuori regione, ma il flusso di arrivi dalla cosiddetta 'rotta balcanica' non si è mai interrotto e molti di quelli che giungevano in città hanno trovato riparo nell'area dell'uscita e in alcuni fatiscenti edifici un tempo utilizzati come magazzini portuali.