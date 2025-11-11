Giornale di Brescia
Operazione della polizia contro spaccio e furti in Trentino

Auto della Polizia di Stato, Questura di Trento, generica. Foto/Questura Trento. ++EDITORIAL USE ONLY/NO SALES++
Auto della Polizia di Stato, Questura di Trento, generica. Foto/Questura Trento. ++EDITORIAL USE ONLY/NO SALES++
TRENTO, 11 NOV - È in corso in queste ore una vasta operazione della Polizia di Stato in tutta la provincia di Trento - nonché nelle città di Roma, Napoli, Palermo e Latina - per l'esecuzione di 23 misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della Procura di Trento, nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e allo spaccio di stupefacenti. Sono state inoltre disposte perquisizioni, oltre che nei confronti dei destinatari delle citate misure cautelari, anche nei confronti di altre 12 persone, per un totale di 35 perquisizioni delegate. In totale sono 201 i capi di imputazione contestati legati, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai numerosissimi furti in abitazione registrati in Trentino principalmente tra l'estate e l'autunno del 2024.

Argomenti
TRENTO

