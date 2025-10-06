Giornale di Brescia
Operazione Dda Cagliari contro narcotraffico, 59 gli arresti

(V. "Blitz contro narcotraffico, 71 indagati...", delle 8:48) CAGLIARI, 06 OTT - Cinquanta persone in carcere, nove ai domiciliari, tre obblighi e divieti di dimora; decine di perquisizioni a Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, oltre 400 carabinieri coinvolti. Sono alcuni dei numeri della maxi operazione antidroga denominata "Termine" condotta questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, che hanno smantellato due gruppi criminali specializzati nel traffico di droga. I destinatari dei provvedimenti richiesti dalla Dda di Cagliari sono sia italiani che stranieri, molti già noti alle forze dell'ordine. Devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da sparo. Con il blitz di questa mattina i carabinieri hanno disarticolato due distinte associazioni criminali radicate in Sardegna, strettamente collegate con ambienti della criminalità albanese operanti in Toscana e in Veneto. Il primo gruppo si "occupava del reperimento dello stupefacente, in particolare cocaina ed eroina, nel territorio nazionale e della sua distribuzione in Sardegna - spiegano i carabinieri -. La seconda, definita "strumentale", sarebbe composta da camionisti professionisti incaricati di trasportare i carichi di droga ricevuti dai fornitori albanesi e di provvedere al saldo in contanti per l'acquisto delle successive partite".

