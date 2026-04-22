Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Operazione antimafia a Niscemi, 35 ordinanze cautelari

AA

CALTANISSETTA, 22 APR - È in corso un'operazione antimafia dei carabinieri a Niscemi (Caltanissetta). I militari stanno eseguendo un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltanissetta nei confronti di 35 persone (32 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) accusati i a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti. L'indagine - dice la procura nissena - ha raccolto gravi elementi indiziari sulla infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti. I mafiosi imponevano accordi criminosi con ditte specializzate nel settore colluse. Alcune aziende, per un valore di 6 milioni di euro, sono state sottoposte a sequestro preventivo. L'operazione vede l'impiego di circa 200 carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo squadrone Cacciatori di Sicilia e dal nono nucleo elicotteri. Oltre ad aver indagato sul condizionamento del tessuto economico imprenditoriale, i carabinieri, sotto la direzione della Dda di Caltanissetta, hanno scoperto un'associazione finalizzata allo spaccio di cocaina e marijuana che imponeva la concessione di vere e proprie "autorizzazioni" allo spaccio a Niscemi, in cambio di un contributo di natura economica ovvero di una "messa a disposizione" del sodalizio mafioso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CALTANISSETTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario