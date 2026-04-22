Operazione antimafia a Niscemi, 35 ordinanze cautelari

CALTANISSETTA, 22 APR - È in corso un'operazione antimafia dei carabinieri a Niscemi (Caltanissetta). I militari stanno eseguendo un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltanissetta nei confronti di 35 persone (32 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) accusati i a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti. L'indagine - dice la procura nissena - ha raccolto gravi elementi indiziari sulla infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti. I mafiosi imponevano accordi criminosi con ditte specializzate nel settore colluse. Alcune aziende, per un valore di 6 milioni di euro, sono state sottoposte a sequestro preventivo. L'operazione vede l'impiego di circa 200 carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo squadrone Cacciatori di Sicilia e dal nono nucleo elicotteri. Oltre ad aver indagato sul condizionamento del tessuto economico imprenditoriale, i carabinieri, sotto la direzione della Dda di Caltanissetta, hanno scoperto un'associazione finalizzata allo spaccio di cocaina e marijuana che imponeva la concessione di vere e proprie "autorizzazioni" allo spaccio a Niscemi, in cambio di un contributo di natura economica ovvero di una "messa a disposizione" del sodalizio mafioso.