Operazione antidroga a Caltanissetta, 10 arresti

CALTANISSETTA, 20 MAR - Operazione antidroga della Squadra Mobile di Caltanissetta che ha arrestato dieci persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Alcuni di loro sono anche accusati di estorsione ai danni di clienti vittime di violenti pestaggi perchè non avevano onorato il pagamento della droga; ad altri è stata contestata l'aggravante della disponibilità di un'arma. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, iniziate a febbraio del 2023, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico degli indagati che avrebbero rifornito di cocaina decine di acquirenti. La droga veniva consegnata "a domicilio" o nelle vicinanze della fontana del "Tritone" a Caltanissetta, da qui il nome in codice dell'operazione. Durante le indagini, la Squadra Mobile ha sequestrato oltre 1 kg di cocaina e denaro per oltre 75.000 euro, provento dell'attività di spaccio. La Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti degli indagati. Nell'operazione sono stati impegnati circa 70 poliziotti.