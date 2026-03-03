Operazione anticamorra, misure cautelari nei confronti di 71 persone

NAPOLI, 03 MAR - I Carabinieri del Nucleo investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, nel corso di un'operazione congiunta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare emesse, complessivamente, nei confronti di 71 indagati al termine delle indagini svolte nei confronti delle organizzazioni camorristiche espressione di due cartelli criminali, Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, attivi nella città e nella provincia di Napoli. Le indagini si sono concentrate, in particolare, sui quartieri della città ricostruendo la mappa della divisione del territorio cittadino nelle zone del centro e consentendo l'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli attuali capi dei clan Mazzarella, Contini e Savarese-Pirozzi, nonchè dei reggenti delle rispettive zone. Le indagini hanno consentito la ricostruzione del controllo dei rioni cittadini attraverso il presidio stabile degli affiliati, attuato anche e soprattutto con l'uso di armi da fuoco, dell'enorme capacità offensiva nell'attuare rivalse armate nei confronti di gruppi criminali rivali, della diffusa disponibilità di armi. Potere criminale esercitato con estorsioni, spaccio di droga, pagamento degli 'stipendi' agli associati. Con una delle quattro ordinanze è stato ricostruito anche il quadro indiziario nei confronti del presunto secondo esecutore materiale dell'omicidio di Emanuele Durante, vittima di un agguato di camorra il 15 marzo 2025, strettamente collegato con quello di Emanuele Tufano, raggiunto da colpi d'arma da fuoco nel corso del conflitto armato maturato il 24 ottobre 2024 nell'ambito di contrasti armati tra gruppi criminali dei quartieri della Sanità e di Piazza Mercato. Per questo omicidio era stato già ricostruito il quadro indiziario relativo al presunto mandante ed all'altro presunto esecutore materiale del delitto.