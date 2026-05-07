Operatore, 'nessun individuo con sintomi da hantavirus sulla crociera'

L'AIA, 07 MAG - "Tutti i passeggeri che mostravano sintomi da hantavirus sono stati fatti sbarcare dalla Mv Hondius". Lo dichiara in un comunicato Oceanwide Expeditions, operatore olandese gestore della crociera. Dopo l'evacuazione di tre passeggeri nei Paesi Bassi, di cui "una asintomatica e due sintomatiche", non sono presenti individui sintomatici a bordo, riferisce l'operatore. La nave è ora diretta da Capoverde alle Isole Canarie, dove circa 100 passeggeri e membri dell'equipaggio rimasti a bordo saranno monitorati e autorizzati a rientrare in aereo nei rispettivi Paesi di provenienza.