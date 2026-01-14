Operata e stabile la 31enne accoltellata dal marito in Brianza

MONZA, 14 GEN - É ancora in prognosi riservata la 31enne accoltellata ieri pomeriggio dal marito, Sergio Laganà, 43 anni, nella loro abitazione di Muggió, in Brianza, sotto gli occhi figlio di due anni della coppia. Operata per lesioni interne, la più grave a un polmone, la donna è ora stabile e monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo, dopo aver camminato ieri sera con i vestiti sporchi di sangue fino alla caserma dei carabinieri, ha confessato l'aggressione ed é stato arrestato e portato in carcere. I militari, coordinati dalla Procura di Monza, stanno ricostruendo le fasi della lite durante la quale il 43enne ha impugnato un coltello da cucina, e si è scagliato contro la moglie colpendola più volte al petto. Nelle prossime ore saranno sentiti i familiari e gli amici della coppia, i quali per primi hanno telefonato al 112 dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla 31enne.