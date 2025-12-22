Operaio urtato e ferito da un treno sulla linea del Brennero in Trentino

BOLZANO, 22 DIC - Un operaio è rimasto ferito questo pomeriggio in un incidente avvenuto sulla linea del Brennero ad Ala in Trentino. Verso le ore 17 il 31enne, impegnato in lavori di manutenzione, è stato urtato da un treno passeggeri delle ferrovie austriache. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero di Trentino Emergenza in ospedale. Il traffico sulla linea del Brennero è stato sospeso per la durata dei soccorsi e i rilievi di legge.