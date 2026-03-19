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Operaio schiacciato alle gambe da un escavatore nel Piceno, grave 70enne

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COLLI DEL TRONTO, 19 MAR - Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere a Colli del Tronto (Ascoli Piceno), dove un uomo di 70 anni, stamattina, è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, l'uomo sarebbe finito sotto un escavatore che lo ha schiacciato all'altezza delle caviglie. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. I presenti hanno subito allertato i soccorsi chiamando il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Il ferito era cosciente, ma le lesioni riportate alle gambe sono state giudicate gravissime. Viste condizioni del ferito, ne è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove l'uomo è stato ricoverato in codice rosso. Successivamente, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ast di Ascoli. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

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