Italia e Estero

Operaio precipita dal tetto di un capannone e muore

FROSINONE, 20 GEN - Un operaio di 48 anni impegnato in una serie di lavori di manutenzione in un'azienda dell'area industriale di Frosinone è morto poco dopo le 15 di oggi a causa delle ferite riportate dalla caduta dal tetto di un capannone. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri accorsi sul posto insieme allo Spresal della Asl di Frosinone, il lavoratore è caduto da un lucernaio che ha ceduto all'improvviso.

FROSINONE

