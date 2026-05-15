Operaio muore travolto da pianta che stava tagliando nel Bresciano

BRESCIA, 15 MAG - Un operaio di 52 anni impegnato in lavori di abbattimento e potatura di alberi è morto oggi in una zona montana impervia del territorio di Temù, in Alta Valle Camonica, nel Bresciano, dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta durante le operazioni di taglio. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un'area boschiva particolarmente difficile da raggiungere e non coperta dal segnale telefonico, circostanza che ha complicato sia l'allarme sia le operazioni di soccorso. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando con una motosega quando una pianta è caduta colpendolo.