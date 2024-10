Operaio muore schiacciato dal muletto a Cesena

CESENA, 18 OTT - Ennesima tragedia sul lavoro in mattinata a Borello, frazione di Cesena. Poco dopo mezzogiorno un operaio è morto schiacciato dall'improvviso ribaltamento del muletto con cui stava lavorando nei pressi dell'E45. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, pare che l'operaio fosse impegnato nello scaricare un camion, quando il muletto si è improvvisamente ribaltato schiacciandolo. Nulla da fare per l'operaio, praticamente morto sul colpo per i devastanti e multipli traumi subiti.