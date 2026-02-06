Operaio muore schiacciato da macchinario nel Riminese

RIMINI, 06 FEB - Un operaio di 56 anni è morto, schiacciato da un macchinario nel Comune di Pennabilli. È successo intorno alle 7.50 all'interno di una ditta di ferramenta e saldature. La vittima è un uomo italiano residente in zona. L'operaio era impegnato in una lavorazione con un pesante macchinario e all'interno dello stabilimento c'erano altri lavoratori. Dai primi accertamenti, da parte dei carabinieri di Novafeltria e degli ispettori del lavoro dell'Ausl, sembra che l'uomo sarebbe finito tra gli ingranaggi dell'apparecchiatura rimanendone schiacciato. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale del 118.